Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

Согласно тексту закона, статус военнослужащих получат те граждане, которые несут службу в добровольческих формированиях. Как отмечается, для них и членов их семей предусмотрены соответствующие социальные гарантии и компенсации.

Кроме того, им назначат денежное довольствие не ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях, также новый статус предполагает страховку за счет федерального бюджета.

До этого Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью в рамках мобилизации.

Также глава государства заявил, что число добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается, а число мобилизованных достигло 318 тысяч человек. По его словам, среди них 49 тысяч человек уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. Остальные на данный момент проходят подготовку.