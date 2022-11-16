Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Замгубернатора Херсонской области Губареву задержали в рамках уголовного дела

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СМИ: Замгубернатора Херсонской области Губареву задержали в рамках уголовного дела
Фото: Gorlovka.Today / CC BY 3.0

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в среду, 16 ноября.

— Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в настоящее время решается вопрос об избрании Губаревой меры пресечения.

До этого сообщалось о пропаже замгубернатора Херсонщины. По словам мужа Губаревой Павла, она перестала выходить на связь еще накануне.

Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте