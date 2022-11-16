СМИ: Замгубернатора Херсонской области Губареву задержали в рамках уголовного дела

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Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в среду, 16 ноября.

— Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в настоящее время решается вопрос об избрании Губаревой меры пресечения.

До этого сообщалось о пропаже замгубернатора Херсонщины. По словам мужа Губаревой Павла, она перестала выходить на связь еще накануне.