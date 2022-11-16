Расписание поездов на МЦД-2 временно поменяется 19–20 ноября

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Расписание поездов на МЦД-2 изменится с 01:30 19 ноября по 04:30 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 16 ноября.

— Это значительное изменение расписания из-за закрытия необходимо для запуска четвертого диаметра. На выходных, во время наименьшего пассажиропотока, на 27 часов будет закрыт один из главных путей от Курского вокзала до Люблина, — говорится в сообщении.

До часа увеличатся интервалы движения поездов на центральном участке от Рижской до Курской. При этом на Курском направлении также увеличат интервал от Царицына до Курского вокзала на один час.

Часть поездов проследуют укороченными маршрутами от и до Царицына с увеличенными интервалами от 15 минут. На Рижском направлении — до 30 минут, а часть поездов со стороны Нахабина проследуют укороченными маршрутами от и до Курского вокзала, Рижского вокзала и Стрешнева.

Москвичам рекомендовали использовать альтернативные маршруты и не выбирать станцию Текстильщики МЦД-2 из-за увеличенного пассажиропотока, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что специалисты собираются завершить работы по реконструкции остановочных пунктов Мещерская и Переделкино до конца года в рамках формирования маршрута МЦД-4.