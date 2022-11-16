Дерипаска предрек глобальные изменения в мировой финансовой системе

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Мировая «доллароцентричная» финансовая система существенно изменится в ближайшие три-четыре года. Об этом в среду, 16 ноября, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска.

— Инвесторы, ушлые ребята, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры — другие схемы расчетов без долларовых рисков, — сказал он.

По его мнению, рынок американского долга все сильнее напоминает рынок российских ГКО (государственных краткосрочных облигаций) в 1998 году. Однако дефолт США вряд ли произойдет, написал Дерипаска в Telegram-канале.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен назвала прекращение конфликта на Украине лучшим, что можно сделать для помощи мировой экономике.

Глава американского Минфина отметила совместную работу Вашингтона и Парижа над помощью Киеву и «привлечением российской стороны к ответственности». По словам Йеллен, это делается в том числе через проработку и применение ценового потолка к российской нефти.