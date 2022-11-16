Фотографа осудили за педофилию на юго-востоке столицы

Фото: shutterstock

Суд в столице признал профессионального фотографа Ярослава Полякова виновным по делу о педофилии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 16 ноября.

По ее словам, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый работал профессиональным фотографом. В этот период у него было несколько съемок в арендуемой квартире на юго-востоке столицы с тремя несовершенными девочками. Житель Воронежа, зная возраст моделей, совершил в отношении них «иные действия сексуального характера», причинив тем самым моральный вред и нравственные страдания потерпевшим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. 45-летнего мужчину задержали.

В среду, 16 ноября, Лефортовский районный суд признал подозреваемого виновным и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

О другом изнасиловании в столице стало известно в среду, 9 ноября. Мужчина заманил компанию подростков к себе под предлогом демонстрации коллекции кроссовок, после чего опоил гостей каким-то веществом, от которого они уснули. Позже одна из пострадавших обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.