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Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Степан Жирнов
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Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд оставил под стражей журналистку Александру Баязитову, которую обвиняют в вымогательстве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 16 ноября.

Таким образом постановление Кузьминского суда от 4 октября осталось в силе.

Баязитова обвиняется в вымогательстве у руководителей Промсвязьбанка с целью получения имущества. По тому же делу проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Им грозит до 15 лет колонии.

Сторона защиты несколько раз просила сменить меру пресечения на домашний арест в связи с хроническими заболеваниями подсудимой, но всякий раз суд отклонял эти просьбы. Так было и на заседании суда 7 сентября.

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