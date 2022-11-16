Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд оставил под стражей журналистку Александру Баязитову, которую обвиняют в вымогательстве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 16 ноября.

Таким образом постановление Кузьминского суда от 4 октября осталось в силе.

Баязитова обвиняется в вымогательстве у руководителей Промсвязьбанка с целью получения имущества. По тому же делу проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Им грозит до 15 лет колонии.

Сторона защиты несколько раз просила сменить меру пресечения на домашний арест в связи с хроническими заболеваниями подсудимой, но всякий раз суд отклонял эти просьбы. Так было и на заседании суда 7 сентября.