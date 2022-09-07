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Суд оставил в СИЗО журналистку Баязитову

Степан Жирнов
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Суд оставил в СИЗО журналистку Баязитову
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил в силе арест журналистки Александры Баязитовой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 7 сентября.

Несмотря на просьбу стороны защиты изменить меру пресечения в связи с хроническими заболеваниями подсудимой, суд отказался отправлять журналистку под домашний арест.

10 августа Кузьминский суд отправил Баязитову в СИЗО. Она обвиняется в вымогательстве у руководителей Промсвязьбанка с целью получения имущества. По тому же делу проходят пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Им грозит до 15 лет колонии.

Еще одного журналиста задержали в столице 16 августа. У правоохранительных органов возникли вопросы к сотруднику «МК» Льву Сперанскому.

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