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Журналиста «Московского комсомольца» Льва Сперанского задержали

Степан Жирнов
Происшествия
Журналиста «Московского комсомольца» Льва Сперанского задержали
Фото: Вечерняя Москва

К журналисту-расследователю «Московского комсомольца» Льву Сперанскому прибыли следователи. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 16 августа.

По словам собеседника «ВМ», утром в квартиру журналиста пришли несколько мужчин и представились полицейскими. Они забрали его телефон, а также не разрешили Сперанскому выйти на связь с начальством и адвокатом.

Позже «МК» опубликовало видео с пропавшим журналистом. На нем Сперанский заявил, что к нему приходили следователи и инкриминировали ему дела о клевете и вымогательстве 50 тысяч рублей.

Помимо этого, сотрудник «МК» рассказал, что у него изъяли флешки, телефон и ноутбук. Также, по словам расследователя, на него и его беременную жену оказывали давление: не позволили вывести детей из дома или вызвать скорую жене.

Также, по словам коллег Сперанского, обыски прошли и в редакции «Московского комсомольца».

11 августа суд отправил экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест. Ее обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

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