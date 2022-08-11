Суд отправил экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест

Басманный районный суд отправил бывшую журналистку и экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест. Об этом Вечерней Москве сообщила пресс-служба суда в четверг, 11 августа.

Мера пресечения действует до 9 октября 2022 года.

Подсудимую обвиняют в в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации.

Ночь с 10 на 11 августа Овсянникова провела в изоляторе.