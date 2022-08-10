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Бывшая сотрудница Первого канала Овсянникова проведет ночь в изоляторе

Степан Жирнов
Происшествия
Бывшая сотрудница Первого канала Овсянникова проведет ночь в изоляторе
Фото: dpa/picture-alliance
Россия, Москва, улица Петровка, 38с1 Карта всех событий

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова проведет ночь с 10 на 11 августа в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в среду, 10 августа.

Скандальную журналистку обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации.

Как сообщил адвокат в своем Telegram-канале, поводом для возбуждения уголовного дела стал одиночный пикет, который Овсянникова провела на Софийской набережной 15 июля.

В среду, 10 августа, появилась информация, что квартиру Овсянниковой обыскали силовики.

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