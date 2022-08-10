Силовики пришли с обыском к экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой

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К бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой пришли с обыском силовики, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

— Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ в ГСУ СК России, — сообщил Захватов в своем Telegram-канале.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству факт возбуждения дела о фейках о российской армии и обысках.

15 марта Останкинский суд признал Овсянникову виновной по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 14 марта, во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале. В прямом эфире в студии появилась редактор программы Марина Овсянникова с плакатом. Она встала позади ведущей и некоторое время выкрикивала лозунги.

11 мая Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Овсянниковой и оставил постановление Останкинского районного суда без изменений.