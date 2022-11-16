Специалисты Госинспекции по недвижимости провели встречу с рестораторами Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Представители Госинспекции по недвижимости встретились с рестораторами Москвы в рамках цикла «Открытый диалог для московского бизнеса» по итогам окончания работы летних кафе в этом году. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

— В этом году на территории города Схемой размещения предусмотрено более трех тысяч веранд. Всего за сезон их работы в Москве было выявлено 603 нарушения, — заявил замначальника Госинспекции по недвижимости Евгений Елшин.

По его словам, из этих 603 нарушений 298 случаев касались незаконного размещения, 84 — размещения за пределами утвержденных границ и еще 221 случай касался превышения площади.

Включение объектов в Схему размещения летних кафе бесплатно и бессрочно, напомнил Елшин. Владельцы бизнеса могут всего один раз согласовать открытую площадку с городом. Затем они могут открывать летние кафе в течение всего летнего сезона.

Ключевыми направлениями работы Госинспекции по недвижимости в этом году стали предупреждение и профилактика нарушений. На сегодняшний день 382 нарушения были устранены в рамках консультаций, еще 165 нарушений пользователи ликвидировали добровольно.

Однако 56 нарушений пришлось устранять в принудительном порядке. Особое внимание на встрече уделили вопросу сохранения конструкций летних кафе во время зимнего периода.

Так, теперь владельцы могут не демонтировать установленные конструкции на зимний период. Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий. Конструкции летних кафе должны находиться на внешней поверхности зданий и рядом с нежилыми зданиями.