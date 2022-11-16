Столичная пенсионерка зарезала мужа во время ссоры

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Кременчугская улица Карта всех событий

На западе столицы пенсионерка убила мужа во время ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 16 ноября.

По ее словам, преступление произошло 11 ноября в квартире жилого дома на улице Кремчугская. 65-летняя москвичка поссорилась с мужем на бытовой почве, схватила нож и ударила его в грудь. Мужчина скончался на месте от полученных ран.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщину задержали. В ходе допросов она признала свою вину и рассказала все подробности произошедшего.

В ближайшее время суд заключить фигурантку под стражу.

Другая семейная ссора в столице также закончилась убийством. Москвичка 1992 года рождения, у которой и раньше были проблемы с домашним насилием, несколько раз ударила ножом в грудь своего возлюбленного, от чего тот скончался.