Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

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Глава Китая Си Цзиньпин обвинил премьера-министра Канады Джастина Трюдо в том, что их конфиденциальный разговор во время саммита G20 просочился в СМИ.

Встреча состоялась накануне, когда Трюдо выразил обеспокоенность по поводу возможного вмешательства Китая в выборы в Канаде. Отчет о встрече не был опубликован китайскими журналистами, однако на следующий день Си Цзиньпин лично раскритиковал канадского лидера.

— Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор, — сказал председатель КНР.

По его словам, разговор должен быть искренним, в противном случае неизвестно, чем это может закончиться, передает РИА Новости.

14 ноября состоялась встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. В процессе диалога американский лидер заявил, что они вместе несут ответственность за преодоление разногласий.

В свою очередь председатель КНР сказал Байдену о необходимости работать со всеми государствами. В качестве главы Белого дома Байден провел с китайским лидером два телефонных разговора и две встречи в формате видеоконференции.