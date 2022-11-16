Автомобиль загорелся на юго-западе Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Легковой автомобиль загорелся на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 16 ноября.

Пожар произошел на пересечении улицы Профсоюзной и Миклухо-Маклая. На данный момент огонь локализован. На месте происшествия работают оперативные службы города.

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Движение на участке затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое возгорание произошло на 132-м километре ЦКАД. Грузовик упал с моста и загорелся.