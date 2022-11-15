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Грузовик упал с моста и загорелся на 132-м километре ЦКАД

Георгий Соланович
Происшествия
Грузовик упал с моста и загорелся на 132-м километре ЦКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Раменский городской округ, ЦКАД, 132-й километр Карта всех событий

Грузовой автомобиль на 132-м километре ЦКАД наехал на ограждение моста, после чего упал на обочину автодороги А107 и загорелся. Об этом во вторник, 15 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», водитель в результате инцидента скончался.

14 ноября на внутренней стороне 41-го километра МКАД столкнулись четыре машины. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

15 ноября в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась со стеной и перевернулась.

На месте инцидента работали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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