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Грузовик перевернулся в Лефортовском тоннеле

Юлия Курганова
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Грузовик перевернулся в Лефортовском тоннеле
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась со стеной и перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 15 ноября.

— Движение осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Вскоре движение восстановили.

14 ноября на внутренней стороне 41-го километра МКАД столкнулись четыре машины. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

Днем 14 ноября на юге Москвы столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на Каширском шоссе в районе дома № 57Д. На месте работают оперативные службы города.

Еще одно ДТП произошло на севере столицы. Водитель каршеринга сбил на пешеходном переходе семилетнего мальчика.

Район Лефортово Москва ДТП грузовик
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