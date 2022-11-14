Четыре автомобиля столкнулись на 41-ом километре МКАД

На внутренней стороне 41-го километра МКАД столкнулись четыре машины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 14 ноября.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Днем 14 ноября на юге Москвы столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на Каширском шоссе в районе дома № 57Д. На месте работают оперативные службы города.
Еще одно ДТП произошло на севере столицы. Водитель каршеринга сбил на пешеходном переходе семилетнего мальчика.