«Он еще не знает, что выпал снег»: в Московском зоопарке рассказали о самочувствии мишки Диксона

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Знаменитый медведь Диксон, который был обнаружен 3 сентября с тяжелыми ранениями в Красноярском крае, продолжает проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщили в пресс-службе учреждения.

Как рассказали «ВМ», медведь в настоящее время находится во внутреннем вольере и даже не видел, что в Москву пришла настоящая зима.

— Диксон во внутреннем вольере, и он даже не знает, что выпал снег. Пока определяется период, когда его можно будет выпустить во внешний вольер, — рассказали в пресс-службе.

У медведя еще не полностью вылечены раны, поэтому руководство зоопарка решило отказаться от идеи выпустить медведя и в бассейн:

— Зоологи продолжают обрабатывать пролежни медведя регенерирующими средствами — пробуют разные и наблюдают за эффектом. А он есть: края ран затягиваются и покрываются корочкой. В планах — использовать гелевые повязки, но для начала Диксона нужно к ним подготовить. Представители учреждения уточнили, что как только раны мишки затянутся, его выпустят в уличный вольер, а впоследствии и откроют его для обзора посетителей.

В Московском зоопарке также заметили, что вода в бассейне, предназначенная для Диксона, специально подогревается, что позволит медведю плавать в безопасных условиях.