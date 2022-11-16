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Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей на фоне рекордного спроса

Евгений Жуков
Экономика
Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей на фоне рекордного спроса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минфин России разместил облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 миллиардов рублей на фоне исторически рекордного спроса инвесторов. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

На безлимитных аукционах инвесторам были предложены облигации трех серий. При этом, как отмечается в сообщении ведомства, наблюдался исторически рекордный совокупный спрос, который составил 1,2 триллиона рублей, передает официальный сайт Минфина.

До этого стало известно, что профицит федерального бюджета России с января по октябрь 2022 года составил 128,4 миллиарда рублей. Так, доходы бюджета за отчетный период составили около 22,14 триллиона рублей (88,5 процента от объема, утвержденного федеральным законом о бюджете на 2022–2024 годы).

При этом за тот же период было потрачено около 22,011 триллиона рублей (92,9 процента от запланированного объема). Уточняется, что доходы в федеральный бюджет поступали в большинстве своем от федеральных органов исполнительной власти.

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