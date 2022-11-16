Какие изменения ждут экономику России в ближайшее будущее

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

По словам собеседника «ВМ», самое главное направление в перестройке российской экономики — изменения во внешней торговле.

— В моменте перестройка экономики, конечно, связана с оборонзаказом. А так — идет переориентация экспорта на Восток. Это не только Индия и Китай, но и Турция, и Узбекистан и т. д. Наблюдаются очень тесные контакты с Ираном. Именно изменения во внешней торговле — основные перемены, которые нас ждут, — рассказал эксперт.

Кроме того, будут происходить перемены и внутри страны, отметил специалист. По мнению Разуваева, в следующем году будет снижена ключевая ставка до пяти-шести процентов, что приведет к снижению доходности по депозитам и удешевлению кредитов.

Россию ждут перемены и в области частных инвестиций, уверен собеседник «ВМ».

— Думаю, что будет расти число частных инвесторов, у нас уже больше 20 миллионов частных брокерских счетов. Мне кажется, появятся народные облигации федерального займа, за счет выпуска рублевых облигаций будет покрываться дефицит, — предположил аналитик.

По прогнозам специалиста, инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 процентов при целевой инфляции Центробанка в четыре процента. Разуваев отметил, что с большой долей вероятности в следующем году инфляция составит меньше 10 процентов, но все-таки будет выше целевой инфляции ЦБ.

Даже в случае ухудшения ситуации в мире экономике России нужна структурная перестройка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вторник, 15 ноября.

— Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное... Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики, — сказала она.