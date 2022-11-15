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Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики России

Георгий Соланович
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Структурная перестройка экономики России необходима даже в случае ухудшения ситуации в мире. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вторник, 15 ноября.

— Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное... Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики, — сказала руководитель регулятора.

Вопрос финансирования структурной перестройки экономики страны является задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики, цитирует Набиуллину Интерфакс.

10 ноября Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики. По ее словам, существует риск «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике, а инфляционные ожидания в России не снижаются.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что уровень инфляции в России по итогам 2022 года окажется в диапазоне 12–12,4 процента. Министр также сообщил о дополнительной индексации бюджета.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Россия
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