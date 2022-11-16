Компания ОЭЗ Москвы приглашает студентов на стажировку

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Российская биотехнологическая компания «Биокад» приглашает на стажировку студентов столичных колледжей и вузов в свой новый фармкомплекс в Алабушево. Стажеры смогут поучаствовать в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT. Об этом в среду, 16 ноября, в своих социальных сетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Современный фармацевтический комплекс «ПК-137» имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На предприятии производят лекарственные препараты для столичной системы здравоохранения в рамках заключенного офсетного контракта.

— Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента особой экономической зоны столицы и свыше 1,7 тысячи человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам главы ведомства, компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством. Подобные стажировки на высокотехнологичном производстве дают студентам ценные теоретические знания и практические навыки. В дальнейшем компания планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями столицы.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— Наукоемкие компании должны стремиться развивать подрастающее поколение и готовить себе кадры со школьной скамьи за счет активного участия в профориентации, выявления и развития талантов. Эта деятельность позволяет вовлечь способных молодых специалистов в научную работу, — подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу BIOCAD Александра Арендарь.

За время проведения отбора на летний сезон компания собрала рекордное количество заявок на стажировки – свыше трех тысяч. В результате к различным структурным и территориальным подразделениям компании присоединилось более 100 талантливых студентов. По данным внутренней статистики, каждый четвертый стажер получил предложение о трудоустройстве по итогам стажировки.

По оценкам специалистов столичной ОЭЗ, потребность только одной отрасли медоборудования и биофармы оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года.