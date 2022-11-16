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Трамваи № 26 и 38 задерживались на юго-западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Трамваи № 26 и 38 задерживались на юго-западе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 1-й Рощинский проезд Карта всех событий

Трамваи № 26 и 38 задерживаются в 1-м Рощинском проезде по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 16 ноября.

— В 1-м Рощинском проезде (в районе остановки «Серпуховский Вал») по техническим причинам задерживаются трамваи № 26 и 38. Маршруты временно изменены, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Вскоре стало известно, что движение трамваев в 1-ом Рощинском проезде было восстановлено.

До этого сообщалось, что с ноября по выходным дням прекратили свое движение трамваи в столичном районе Богородское из-за замены крупноразмерных плит на трамвайных путях.

Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311 в Богородском районе, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.

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