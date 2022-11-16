Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов «Дом.ру»

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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных пользователей провайдера «Дом.ру». Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По состоянию на 18:00 16 ноября 2022 года от владельца сервиса «Дом.ру» такое уведомление в Роскомнадзор не поступило. Указанное обстоятельство будет учтено при проведении проверки, — заявили в пресс-службе.

Стало известно, что вечером 15 ноября в открытый доступ были выложены данные пользователей «Дом.ру» из Санкт-Петербурга, передает Интерфакс.

До этого стало известно, что с 1 октября банки приняли новые усиленные меры для защиты от действий кибермошенников. В эксклюзивном интервью с «Вечерней Москвой» эксперт по кибербезопасности Евгений Осин рассказал, как это будут реализовывать и почувствуют ли изменения клиенты.

По его словам, сотрудники банка могут установить устройство, с которого человек заходит в личный кабинет и выполняет операции, с помощью удаленного доступа.

По мнению эксперта, скорее всего, параметры банковских операций будут сохраняться в системе, а сотрудники кредитных организаций будут уточнять информацию при нетипичной для клиента активности.