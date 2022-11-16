Автобусы будут ходить вместо трамваев на Живописной улице 18-20 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

С 18 по 20 ноября после 23:30 вместо трамваев по Живописной улице будут ходить автобусы. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты трамваев № 28 и 31 в это время работать не будут. Вместо трамваев пользуйтесь автобусом № 028 от метро «Щукинская» до проспекта Маршала Жукова, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, у метро «Щукинская» можно будет пересесть на трамвай № 15, который едет к метро «Сокол», и № 30 — к метро «Войковская». Причиной введения изменений является проведение ремонтных работ на Живописной улице, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с ноября по выходным дням прекратили свое движение трамваи в столичном районе Богородское из-за замены крупноразмерных плит на трамвайных путях.

Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311 в Богородском районе, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.