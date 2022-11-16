Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар произошел в подвале дома в Орехово-Зуевском проезде

Евгений Белоусов
Происшествия
Пожар произошел в подвале дома в Орехово-Зуевском проезде
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Орехово-Зуевский проезд, 18/8 Карта всех событий

Пожар произошел в подвале дома в Орехово-Зуевском проезде в ЮВАО. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 16 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 15 квадратных метров. В подъезде дома появились клубы дыма.

14 ноября сообщалось, что мощный пожар произошел в Переведеновском переулке, 18, строение 11. Возгорание произошло на третьем этаже административного здания старой постройки.

Над строением был замечен густой черный дым, площадь пожара составляла 20 квадратных метров. На месте работали спасатели, в настоящее время пожар ликвидирован.

Москва Пожары Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте