Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожар произошел в подвале дома в Орехово-Зуевском проезде в ЮВАО. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 16 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 15 квадратных метров. В подъезде дома появились клубы дыма.

14 ноября сообщалось, что мощный пожар произошел в Переведеновском переулке, 18, строение 11. Возгорание произошло на третьем этаже административного здания старой постройки.

Над строением был замечен густой черный дым, площадь пожара составляла 20 квадратных метров. На месте работали спасатели, в настоящее время пожар ликвидирован.