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Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 151к2 Карта всех событий

Склад со стройматериалами загорелся на Рублевском шоссе, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Об этом в среду, 16 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным столичного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20:12. Огонь к тому времени распространился на всю площадь склада.

Пожару присвоили первый ранг сложности. Позже стало известно, что часть строения обрушилась. Пожарные уже приступили к тушению огня, информации о количестве пострадавших в настоящее время нет.

1 ноября пожар вспыхнул на территории рынка у станции метро «Саларьево». По предварительным данным, огнем были охвачены три павильона.

14 ноября сообщалось, что мощный пожар произошел в Переведеновском переулке, 18, строение 11. Возгорание произошло на третьем этаже административного здания старой постройки.

Над строением был замечен густой черный дым, площадь пожара составляла 20 квадратных метров. На месте работали спасатели, в настоящее время пожар ликвидирован.