Автомобиль сбил более 20 новобранцев полиции в США

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Автомобиль врезался в группу новобранцев полиции калифорнийского округа Лос-Анджелес и сбил 20 человек. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил местный телеканал КАВС.

Сам инцидент произошел ранним утром. Всего в группе бегущих новобранцев было около 40-50 человек. По словам представителя пожарной охраны округа, по крайней мере семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Сам водитель автомобиля уже задержан, передает РИА Новости.

Схожий инцидент произошел этим летом в Москве. Водитель Nissan не справился с управлением и сбил двух сотрудников полиции. 28-летнего старшего лейтенанта и 40-летнего капитана полиции тогда срочно госпитализировали. У первого диагностирован закрытый перелом шейного отдела позвоночника, у второго множественные травмы.