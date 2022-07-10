Иномарка сбила двух полицейских в центре Москвы
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий
В центре столицы водитель Nissan не справился с управлением и сбил двух сотрудников полиции. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил Telegram-канал «112».
Владелец праворульной машины наехал на двух инспекторов ДПС на Новом Арбате.
28-летний старший лейтенант и 40-летний капитан полиции доставлены в больницу. У первого диагностирован закрытый перелом шейного отдела позвоночника, у второго множественные травмы, уточняется в сообщении.
В настоящее время причина ДТП устанавливается.
9 июля две машины столкнулись на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов. В результате ДТП автомобиль такси перевернулся. Данных о пострадавших не поступало.