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Иномарка сбила двух полицейских в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Иномарка сбила двух полицейских в центре Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

В центре столицы водитель Nissan не справился с управлением и сбил двух сотрудников полиции. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Владелец праворульной машины наехал на двух инспекторов ДПС на Новом Арбате.

28-летний старший лейтенант и 40-летний капитан полиции доставлены в больницу. У первого диагностирован закрытый перелом шейного отдела позвоночника, у второго множественные травмы, уточняется в сообщении.

В настоящее время причина ДТП устанавливается.

Видео: Telegram / 112

9 июля две машины столкнулись на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов. В результате ДТП автомобиль такси перевернулся. Данных о пострадавших не поступало.

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