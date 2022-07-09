Две машины столкнулись на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в районе съезда с МКАД на шоссе Энтузиастов. Об этом в субботу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его информации, в результате ДТП автомобиль такси перевернулся. Данных о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что девушка-мотоциклист погибла в ДТП на пятом километре МКАД. Дорожная авария произошла 8 июля примерно в 21:30. Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ.

В связи с этим мотоцикл опрокинулся на проезжую часть, после чего на девушку наехал водитель грузовика, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении. Девушка-мотоциклист 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте.