Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две машины столкнулись на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов

Георгий Соланович
Происшествия
Две машины столкнулись на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в районе съезда с МКАД на шоссе Энтузиастов. Об этом в субботу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его информации, в результате ДТП автомобиль такси перевернулся. Данных о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что девушка-мотоциклист погибла в ДТП на пятом километре МКАД. Дорожная авария произошла 8 июля примерно в 21:30. Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ.

В связи с этим мотоцикл опрокинулся на проезжую часть, после чего на девушку наехал водитель грузовика, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении. Девушка-мотоциклист 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

МКАД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте