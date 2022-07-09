Девушка-мотоциклист погибла в ДТП на 5-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

Жертвой ДТП на 5-м километре МКАД стала девушка-мотоциклист. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Так, дорожная авария произошла примерно в 21:30 на пятом километре внутренней стороны МКАД. По данным ведомства, водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ.

В связи с этим мотоцикл опрокинулся на проезжую часть, после чего на девушку совершил наезд водитель грузовика, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении. Девушка-мотоцикл 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Так, ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло на 5-м километре МКАД.

Помимо этого, в тот же день на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием шести автомобилей. ДТП произошло перед пересечением с Электродным проездом при движении в сторону центра. На месте происшествия работают оперативные службы города.