ДТП с участием мотоцикла произошло на 5-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло на 5-м километре МКАД. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Согласно предоставленным данным, жертвой дорожно-транспортного происшествия стал один человек.

В тот же день на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием шести автомобилей. ДТП произошло перед пересечением с Электродным проездом при движении в сторону центра. На месте происшествия работают оперативные службы города.

В дальнейшем число участников ДТП на шоссе Энтузиастов возросло до семи машин. Авария произошла около 14:30 по местному времени на шоссе Энтузиастов в районе 54-го дома. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Скания», двигаясь от МКАД в сторону центра, не успел среагировать и совершил столкновение с шестью автомобилями, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора.