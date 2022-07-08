ДТП с участием мотоцикла произошло на 5-м километре МКАД
ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло на 5-м километре МКАД. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Согласно предоставленным данным, жертвой дорожно-транспортного происшествия стал один человек.
В тот же день на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием шести автомобилей. ДТП произошло перед пересечением с Электродным проездом при движении в сторону центра. На месте происшествия работают оперативные службы города.
В дальнейшем число участников ДТП на шоссе Энтузиастов возросло до семи машин. Авария произошла около 14:30 по местному времени на шоссе Энтузиастов в районе 54-го дома. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Скания», двигаясь от МКАД в сторону центра, не успел среагировать и совершил столкновение с шестью автомобилями, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора.