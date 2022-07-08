Шесть автомобилей столкнулись на шоссе Энтузиастов

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Россия, Москва, Электродный проезд Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов произошла авария с участием шести автомобилей. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло перед пересечением с Электродным проездом при движении в сторону центра. На месте происшествия работают оперативные службы города.

— Движение осуществляется по одной полосе из четырех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

В связи с аварией также задерживаются трамваи № 36, 37 и 43.

Еще одно массовое ДТП произошло в пятницу утром, 8 июля, на 38-м километре внешней стороны МКАД. В результате аварии пострадали четыре человека.