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Четыре человека пострадали в результате ДТП на 38-м километре МКАД

Лейла Алиева
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП на 38-м километре МКАД
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

В результате ДТП на внешней стороне 38-го километра МКАД пострадали четыре человека. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города и работники Московского авиационного центра. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, из-за столкновения перевернулся КамАЗ, перевозивший металлические трубы. Его установили на колеса автокраном пожарно-спасательного центра города. Помимо этого, произошел разлив топлива.

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

— Мы оцепили место происшествия. Сотрудники ДПС установили кран, с помощью которого мы подняли «газель», — отметил старший дежурной смены, спасатель службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения авиацентра.

По его словам, в результате аварии пострадало четыре человека, однако от госпитализации они отказались.

На опубликованных кадрах видно, как у одного из автомобилей оторвалось колесо, после чего несколько машин в ряду столкнулись.

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