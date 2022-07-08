Четыре человека пострадали в результате ДТП на 38-м километре МКАД
В результате ДТП на внешней стороне 38-го километра МКАД пострадали четыре человека. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города и работники Московского авиационного центра. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По данным ведомства, из-за столкновения перевернулся КамАЗ, перевозивший металлические трубы. Его установили на колеса автокраном пожарно-спасательного центра города. Помимо этого, произошел разлив топлива.
— Мы оцепили место происшествия. Сотрудники ДПС установили кран, с помощью которого мы подняли «газель», — отметил старший дежурной смены, спасатель службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения авиацентра.
По его словам, в результате аварии пострадало четыре человека, однако от госпитализации они отказались.
На опубликованных кадрах видно, как у одного из автомобилей оторвалось колесо, после чего несколько машин в ряду столкнулись.