Появилось видео с места ДТП на внешней стороне 38-го километра МКАД
Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий
В Сети появилось видео с места аварии с участием девяти автомобилей на юго-западе Москвы.
На опубликованных в Telegram-канале «МВД Медиа» кадрах видно, как у одного из автомобилей оторвалось колесо, после чего несколько машин в ряду столкнулись.
Полиция Москвы просит водителей выбирать пути объезда в связи с ДТП на МКАД.
Авария, о которой идет речь, произошла на 38-м километре внешней стороны МКАД. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение в связи с ДТП в настоящее время затруднено.