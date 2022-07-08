Появилось видео с места ДТП на внешней стороне 38-го километра МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

В Сети появилось видео с места аварии с участием девяти автомобилей на юго-западе Москвы.

На опубликованных в Telegram-канале «МВД Медиа» кадрах видно, как у одного из автомобилей оторвалось колесо, после чего несколько машин в ряду столкнулись.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / МВД Медиа

Полиция Москвы просит водителей выбирать пути объезда в связи с ДТП на МКАД.

Авария, о которой идет речь, произошла на 38-м километре внешней стороны МКАД. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение в связи с ДТП в настоящее время затруднено.