Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне 38-го километра МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

Дорожно-транспортная авария с участием девяти автомобилей произошла на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ДТП произошло на 38-м километре внешней стороны МКАД, а причиной стал отрыв колеса у одного из автомобилей.

— По предварительным данным, пострадавших нет. Движение в связи с ДТП в настоящее время затруднено. Просим водителей выбирать пути объезда, — приводит слова Волк Telegram-канал «МВД Медиа».

7 июля два легковых автомобиля столкнулись на съезде с Большого Каменного моста. Погибли два человека и один пострадал. По предварительным данным, виновник аварии был пьян.