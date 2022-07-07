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Пьяный водитель и чужое авто: что известно о смертельном ДТП на Большом Каменном мосту

Елена Самойлова

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Пьяный водитель и чужое авто: что известно о смертельном ДТП на Большом Каменном мосту
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

7 июля два легковых автомобиля столкнулись на съезде с Большого Каменного моста. Погибли два человека и один пострадал. По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Подробнее о ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

Авария произошла около 4:00 по местному времени. Водитель автомобиля Datsun двигался в сторону Большого Каменного моста и выехал на встречную полосу. Затем машина столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Фото: МВД Медиа
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Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
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Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
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Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
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Фото: МВД Медиа

Водитель и пассажир автомобиля Datsun погибли, водителя Toyota госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, водитель Toyota попытался уйти от столкновения, однако ему не удалось это сделать. После удара автомобиль Datsun закрутило и отбросило в сторону.

Видео: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

При этом движение на данном участке было не затруднено, поскольку сотрудники ДПС организовали объезд ДТП по полосе встречного движения.

Позже в госавтоинспекции заявили, что виновник аварии — водитель Datsun — был пьян.

Установлением полной картины произошедшего занимаются сотрудники полиции. Столичная прокуратура в свою очередь поставила на контроль ход проводимых мероприятий.

Пьяный водитель и чужое авто: что известно о смертельном ДТП на Большом Каменном мосту Предполагаемый виновник ДТП / Фото: vk

По данным источника «ВМ» в правоохранительных органах, предполагаемый виновник аварии — 28-летний Анатолий Г.

У мужчины небольшой опыт вождения — около пяти лет. При этом автомобиль марки Datsun ему не принадлежал.

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