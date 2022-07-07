Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП на Большом Каменном мосту

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств смертельного ДТП в центре столицы. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В настоящее время столичные полицейские устанавливают обстоятельства аварии на Большом Каменном мосту. По словам представителя надзорного ведомства, прокуратура контролирует проводимые мероприятия.

Нефедова добавила, что по предварительным данным водитель автомобиля Datsun был пьян. В таком состоянии он двигался от улицы Знаменка в сторону Большого Каменного моста, где выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

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В результате водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались, а водителя Toyota госпитализировали.