Два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту

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Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

Две легковых автомобиля столкнулись в непосредственной близости от московского Кремля. Погибли два человека и один пострадал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 7 июля.

ДТП случилось на Большом Каменном мосту.

— Перекрыто три крайних полосы правой стороны на Большом Каменном мосту, — отметил собеседник «ВМ».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

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5 июля пешеход погиб в результате наезда мотоциклиста в столичном районе Замоскворечье. ДТП произошло в районе 11 дома на улице Коровий Вал ночью, в 00:47. Водитель на мотоцикле «Дукати» ехал по внешней стороне Садового Кольца в направлении Добрынинского тоннеля и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.