Пешеход погиб в ДТП с мотоциклистом в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Коровий Вал, 11с1 Карта всех событий

Пешеход погиб в результате наезда мотоциклиста в столичном районе Замоскворечье. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы во вторник, 5 июля.

ДТП произошло в районе 11 дома на улице Коровий Вал ночью, в 00:47. Водитель на мотоцикле «Дукати» ехал по внешней стороне Садового Кольца в направлении Добрынинского тоннеля и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

— От полученных травм мужчина-пешеход, на вид 30 лет, скончался на месте происшествия. В настоящее время его личность устанавливается. 37-летний мотоциклист с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — добавили в Telegram-канале Госавтоинспекции.

28 июня на Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась в районе аэропорта Внуково. Оба водителя двигались в сторону области. На несколько минут движение в сторону области было перекрыто.

Кроме того, в центре Москвы Mercedes на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.