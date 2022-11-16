Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

Легковой автомобиль загорелся в тоннеле в СЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 16 ноября.

Возгорание произошло в тоннельной части проспекта Маршала Жукова. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что движение в сторону области осуществляется по одной полосе.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что грузовой автомобиль на 132-м километре ЦКАД наехал на ограждение моста, после чего упал на обочину автодороги А107 и загорелся. Водитель в результате инцидента скончался.