Пожар на складе со стройматериалами на Рублевском шоссе ликвидировали

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Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 151к2 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар на складе со стройматериалами на Рублевском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС в среду, 16 ноября.

— Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 21:14 пожар был локализован, в 21:44 — ликвидирован, — говорится в сообщении.

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Кунцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара, добавила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, информации о пострадавших не поступало.

Склад со стройматериалами на Рублевском шоссе загорелся примерно в 20:12. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.