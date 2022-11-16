СК завершил расследование дела в отношении женщины, обвиняемой в покушении на жизнь сына

Фото: СК РФ

СК завершил расследования дела женщины, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного сына. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 16 ноября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Следствием установлено, что женщина является многодетной матерью, двое других детей проживают с бабушкой на территории другого государства, — сказала представитель ведомства.

По словам собеседницы «ВМ», СК удалось собрать достаточную доказательственную базу. Теперь уголовное дело передано для направления в суд.

9 марта на стоянке около жилого дома на улице Перерва был обнаружен новорожденный мальчик, который лежал в сумке. Младенца госпитализировали.

Практически сразу после появления информации о найденном ребенке СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного.

Вскоре задержали саму женщину. Она на допросе рассказала, что родила сына в Санкт-Петербурге, после чего вернулась в Москву. Подробнее о громком деле — в материале «Вечерней Москвы».