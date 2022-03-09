«Заглядываю, а там ребенок»: что известно о найденном в сумке младенце на юго-востоке Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

В среду, 9 марта, около 8 утра несовершеннолетний обнаружил сумку с брошенным новорожденным ребенком на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», а прокуратура взяла расследование дела под контроль. В свою очередь сотрудники МВД подключились к поискам горе-матери брошенного ребенка. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно на данный момент о найденном в сумке младенце на юго-востоке Москвы.

«Страшная» находка

Утром 9 марта несовершеннолетний подросток, выйдя на прогулку с собакой, обнаружил сумку с брошенным новорожденным ребенком на стоянке около жилого дома номер 74 на улице Перерва.

Сразу же после обнаружения малыша подросток сообщил об этом родителям. Последние забрали младенца домой и вызвали полицию и скорую помощь.

Видео: Источник «ВМ»

Прибывшие по адресу полицейские, осмотрев ребенка, обнаружили больничную бирку с его ростом и весом. Также на ней были указаны фамилия, имя и отчество матери младенца. Эта же бирка свидетельствовала о том, что мальчик родился 6 марта.

После этого ребенка забрали медики, а сотрудники правоохранительных органов взялись за установление местонахождения бросившей его матери.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, — рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Живой и здоровый

По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, младенца госпитализировали в столичную детскую больницу, где ему оказали необходимую помощь.

— Ребенок доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, — подчеркнула Ольга Ярославская.

Она отметила, что данная ситуация контролируется ею совместно с правоохранительными органами.

Сотрудники социальной защиты также прокомментировали этот инцидент.

— Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки из больницы сотрудники соцзащиты окажут малышу необходимую помощь, — цитирует РИА Новости пресс-службу департамента.

Дело матери-«кукушки»

Практически сразу после появления информации о найденном ребенке Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения матери ребенка, допрашиваются возможные очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, — добавила представитель ведомства.

1/2 Фото: Прокуратура Москвы 2/2 Фото: Прокуратура Москвы

Мгновенно подключилась и столичная прокуратура, представители которой заявили о том, что дело о брошенном ребенке поставлено на особый контроль. По данным ведомства, дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле столичной прокуратуры.

— Ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» — прим. «ВМ»), контролируется прокуратурой Москвы, — добавила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Глазами очевидцев

Жительница этого дома Юлия видела, как около девяти часов утра в их дворе сотрудники полиции общались с подростком, обнаружившим ребенка:

— Сегодня утром я как раз наблюдала, как полицейские разговаривали с мальчиком. Он показывал им место, где нашел ребенка. Мальчишка этот из нашего дома, но я, к сожалению, не увидела лица его, он спиной стоял.

По словам Юлии, малыш лежал возле соседнего подъезда по адресу улица Перерва, дом 74:

— Я не видела девушек в положении из соседнего подъезда. И соседка сказала, что не было у нас никого на сносях, поэтому, возможно, она не отсюда, а просто подбросила.

Еще один очевидец событий сообщил «ВМ», что мать-«кукушка» является приезжей.

Сам мальчик, нашедший младенца, в разговоре с представителем СМИ заявил, что услышал, как ребенок «кряхтит» в пакете рядом с автомобилем.

— Я сначала позвал тетю, которая проходила рядом. Мы осмотрели машину, потому что сначала я думал, что звук идет из багажника. Потом еще один прохожий дед сказал, что это аккумулятор «сдох» и так может кряхтеть сигнализация, — цитирует РЕН ТВ слова подростка.

После слов взрослых мальчик немного успокоился, но после повторного плача младенца решил убедиться, что это точно не сигнализация.

— Заглядываю, а там ребенок! Очень испугался, — описал мальчик свои эмоции, — потом завел собаку, позвал родителей, и мы отнесли его в нашу квартиру, — описывает РЕН ТВ подросток свои действия.

Подводя итоги, ребенок заявил, что малыш выглядел здоровым, но немного посинел, поскольку пролежал на морозе около часа.