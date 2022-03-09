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Стало известно о состоянии ребенка, найденного в сумке на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Стало известно о состоянии ребенка, найденного в сумке на юго-востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Состояние найденного на юго-востоке столицы младенца стабильное. Об этом в среду, 9 марта, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее сообщалось, что мальчика нашли живым, он госпитализирован в детское медучреждение города.

— Ребенок доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, — подчеркнула детский омбудсмен.

Она также добавила, что данная ситуация контролируется ею совместно с правоохранительными органами.

Сотрудники социальной защиты также прокомментировали этот инцидент.

— Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки из больницы сотрудники соцзащиты окажут малышу необходимую помощь, — цитирует РИА Новости пресс-службу департамента.

До этого сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, а столичная прокуратура взяла под контроль ход расследования.

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