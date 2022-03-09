Сумку с новорожденным ребенком нашли на улице Перерва в Москве

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Утром 9 марта несовершеннолетний обнаружил сумку с брошенным новорожденным ребенком на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в среду.

В ведомстве отметили, что мальчика нашли живым. По данным на имеющейся при малыше больничной бирке, он родился 6 марта этого года. В настоящий момент ребенок госпитализирован в детское медучреждение города.

— Установление всех обстоятельств, принятие процессуального решения по данному факту, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка находятся на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении.

1/2 Фото: Прокуратура Москвы 2/2 Фото: Прокуратура Москвы

До этого в прокуратуре сообщили, что двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке столицы. Детей некоторое время не кормили, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Примером еще одного агрессивного поведения служит случай, произошедший недавно в Алтайском крае, где мать выгнала своего ребенка на мороз без одежды. Позже выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем систематически истязала не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему женщины начинают проявлять патологическую жестокость.