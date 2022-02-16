Дело возбудили в отношении родителей истощенных восьмимесячных близнецов в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении родителей восьмимесячных близнецов, которых обнаружили в столичной квартире в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Возбуждено уголовное дело по статьям 156, 117 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Истязание»). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 16 февраля. Двух маленьких братьев обнаружили в квартире на улице Плеханова. Они находились в тяжелом состоянии, какое-то время младенцев не кормили. После этого близняшек доставили в больницу в тяжелом состоянии. Прокуратура проводила проверку и устанавливала все обстоятельства случившегося. Отмечается, что родители близнецов ранее уже лишались родительских прав в отношении других детей. Их квартира, судя по фотографиям ведомства, находится в ужасном состоянии.

15 февраля следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, выкинувшей из окна новорожденного ребенка в столице. По данным ведомства, в понедельник, 14 февраля, женщина родила ребенка у себя дома, затем завернула его в пакет и выбросила из окна с высоты четвертого этажа.

Случаев, когда женщины проявляют жестокость по отношению к своим детям, за последний год можно насчитать немало. Ярким примером агрессивного поведения служит случай, произошедший недавно в Алтайском крае, где мать выгнала своего ребенка на мороз без одежды. Позже выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем систематически истязала не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему женщины начинают проявлять патологическую жестокость.