Восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии нашли в квартире в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Плеханова Карта всех событий

В одной из столичных квартир обнаружили восьмимесячных близняшек, которые находились в тяжелом состоянии. По предварительной информации, их какое-то время не кормили. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Мальчиков доставили в больницу. По данному факту прокуратура проводит проверку. Отмечается, что родители близнецов ранее уже лишались родительских прав в отношении других детей. Их квартира, судя по фотографиям ведомства, находится в ужасном состоянии.

15 февраля следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, выкинувшей из окна новорожденного ребенка в столице. По данным ведомства, в понедельник, 14 февраля, женщина родила ребенка у себя дома, затем завернула его в пакет и выбросила из окна с высоты четвертого этажа.

Случаев, когда женщины проявляют жестокость по отношению к своим детям, за последний год можно насчитать немало. Ярким примером агрессивного поведения служит случай, произошедший недавно в Алтайском крае, где мать выгнала своего ребенка на мороз без одежды. Позже выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем систематически истязала не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему женщины начинают проявлять патологическую жестокость.