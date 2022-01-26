Материнская нелюбовь: почему женщины убивают своих детей

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Случаев, когда женщины проявляют жестокое обращение к своим детям, за последний год можно насчитать немало. Ярким примером агрессивного поведения служит случай, произошедший недавно в Алтайском крае, где мать выгнала своего ребенка на мороз без одежды. Позже выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем систематически истязала не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет. И совсем свежая история: в Новгородской области пропала полуторагодовалая девочка, чьи останки, по предварительной версии, впоследствии следователи обнаружили в печи — в доме матери и ее сожителя. «Вечерняя Москва» решила разобраться, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему женщины начинают проявлять патологическую жестокость.

Причины материнской агрессии

По словам детского и семейного психолога и психотерапевта Натальи Наумовой, агрессивное поведение женщин по отношению к детям часто связано с психологическими травмами, полученными родительницей в подростковом возрасте. Непроработанная проблема зачастую уже в осознанном возрасте может привести к трагическим случаям, когда мать устраивает расправу над собственным чадом. Особенно проблема обостряется в период беременности и после рождения малыша, когда есть риск проявления послеродовой депрессии:

— Это состояние, когда самой не хочется жить, а тут еще нужно заботиться о судьбе нового человека, пусть и родного. Ребенок занимает все ее время, ей некогда позаниматься собой, восстановить свое физическое и психическое здоровье, привыкнуть к тому, что появился еще один член семьи. И женщина в какой-то момент начинает понимать, что без этого малыша было намного легче. Ребенок как будто калечит ее жизнь, она, соответственно, переходит в состояние младенца — в период своей ранней травматизации до пяти лет, когда были получены первые психологические травмы и установки, которые ей не удалось проработать.

И из-за сильной усталости она не может контролировать свое сознательное, попадает под состояние подсознательного и просто пытается избавиться от лишнего груза, якобы чтобы помочь себе, спасти себя и уцелеть, поэтому появляется неадекватность и непредсказуемое поведение, приводящее к подобным семейным драмам, отметила Наумова.

Какой выход

По словам специалиста, самый правильный путь решения этой проблемы и исключения подобных сценариев, пополняющих криминальную хронику, беременным женщинам и многодетным матерям следует в обязательном порядке посещать помимо кабинета гинеколога еще и и психолога. Чтобы специалисты не только физически, но и морально готовили к материнству, к рождению первого или очередного ребенка:

— Она могла передать ребенка, в конце концов, родителям или близким людям, которым доверяет. То есть в данном случае мы говорим о наличии серьезной психологической патологии. Явно женщина запуталась и сделала неверные выводы, что привело к непоправимым и чудовищным последствиям. Чтобы этого не происходило, этих женщин нужно больше готовить к рождению ребенка, подсказать, куда она может обратиться за психологической поддержкой в случае чего. За образец можно взять европейские страны, где в период беременности за будущей мамой присматривает целая патронажная служба. Они продолжают за женщиной наблюдать в течение долгого времени даже после рождения, чтобы воочию увидеть, как она справляется с малышом, все ли правильно делает. Иногда доходит до того, что мать спит, а представители службы присматривают за новорожденным. У нас таких служб нет, а бабушки и дедушки или муж не всегда в состоянии помочь, особенно психологически.

Пандемия дала толчок агрессии

У многих людей, которые и без того были подвержены высокой тревожности и предрасположены к расстройствам, произошел дебют психических заболеваний:

— Люди, находящиеся в акцентуале, то есть на крайней границе нормы психического поведения, не смогли пережить самоизоляцию и новости о том, что в мире коронавирус, который может в любой момент убить, стали катализатором последующих неадекватных действий. В результате чего число пациентов с депрессивными расстройствами, психическими проблемами возросло в разы. Выходить из дома нельзя, контактировать ни с кем нельзя, следовательно, нет социализации, а для многих связь с внешним миром является очень важной составляющей в жизни. Постоянное нахождение в тесном кругу семьи, детей и близких дало толчок к выбросу эмоций, которые ранее человек не проявлял.

Как заметила психолог, по статистике, в период пика самоизоляции резко увеличились случаи бытовых конфликтов в семьях, в супружеских парах. Также и для многих беременных или родивших в это время женщин настал момент, когда копившаяся годами агрессия и некоторые неотработанные детские установки привели к страшным трагическим ситуациям, когда мать пыталась выйти в окно с грудничком или убивала малыша:

— Хочу заметить еще одну особенность: коронавирус, которым многие переболели, очень сильно воздействует на нервную систему и напрямую связан с возникновением депрессивных состояний . Это еще один шаг, который приближает к бездне. Когда в таком состоянии рядом есть еще ребенок маленький, нуждающийся в уходе, у неподготовленной женщины может возникнут реальное желание расправиться с малышом. Именно поэтому очень важно, чтобы в обязательный перечень услуг включили посещение психолога, который сможет своевременно разглядеть возможные поведенческие отклонения и в случае необходимости направить для терапии уже к психотерапевту, что в дальнейшем позволит избежать трагедий.

Семейный сценарий

Корни проблемы, связанные с материнской агрессией в отношении ребенка, идут из детства, подчеркнула Наумова.

— Когда мать делает больно ребенку — это признак того, что она сама в детстве или в подростковом возрасте была подвержена буллингу, физическим травмам со стороны родителей или близких. То есть сработал так называемый семейный сценарий: меня били, а я бью тебя. Тем самым она вместо того, чтобы максимально сделать жизнь ребенка комфортной, заставляет его пройти через то, что прошла сама. Именно детская травматизация, пережитая ею, и заставляет мать в сложной ситуации проявить жестокость. Скажу страшную вещь, но при такой клинической картине соответствующее поведение для женщины — это норма. Почему? Да потому что она сама находится в травматизации от пережитого опыта.

Однако при своевременно оказанной психологической поддержке даже самые «нерадивые матери становятся на путь исправления»:

— Проходя психотерапию, когда женщина понимает, от чего у нее вспышки агрессии, когда целостность картины восстанавливается, она прорабатывает обиду на родителей или людей, которые ее травмировали, и гештальт закрывается, у нее не остается потребности кому-то мстить или наказывать.

После этого женщина спокойно начинает воспитывать ребенка, не выходя в аффективные состояния, все налаживается, и ребенок начинает понимать, что «рядом мама, а не мачеха».